Полиция применяет перцовый газ и водометы.

В Турции продолжаются масштабные протесты. В Анкаре задержали более 60 демонстрантов, пятеро полицейских получили ранения во время столкновений.

Как передает газета Milliyet, некоторые протестующие пытались установить баррикады, а также вступали в столкновения с силами безопасности. В целом силовики задержали 66 человек. Они с помощью мегафонов призывали людей разойтись, а также говорили, что среди протестующих есть "провокаторы":

"Группа не разошлась и бросала в полицию файеры, камни, стеклянные бутылки и стулья. Против группы, которая напала на наряды полиции, применили перцовый газ и водометы".

Некоторые участники протестов разошлись по боковым улицам, однако полиция помешала им собраться снова. На место происшествия также прибыл начальник полиции Анкары Энгин Динч.

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Протесты в Турции

Напомним, мэра Стамбула, оппозиционного политика Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции и сотрудничестве с террористическими организациями. Это решение суда привело к его отстранению от исполнения обязанностей мэра.

Арест Имамоглу спровоцировал массовые протесты в Турции. Участники демонстраций считают его задержание политически мотивированным и пытаются выразить свое недовольство действиями властей.

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