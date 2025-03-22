Миллиардер неоднократно заявлял о том, что он является сторонником свободы слова.

В Турции продолжаются масштабные антиправительственные протесты после ареста самого популярного в народе оппозиционного политика. На этом фоне соцсеть Х, принадлежащая самопровозглашенному защитнику свободы слова Илону Маску, начала блокировать аккаунты оппозиционных активистов.

Как пишет Associated Press, масштабные протесты охватили города Турции после того, как в среду был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Он является самым популярным турецким политиком из числа прямых противников действующего президента Реджепа Эрдогана.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что только в пятницу во время протестов силовики задержали 343 участников протестов. Министр подчеркнул, что "не будет толерантности к тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожать миру и безопасности людей, а также проводить хаос и провокации".

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Между тем платформа Х начала блокировать аккаунты оппозиционных активистов, пишет Politico. Издание отмечает, что на платформе Х активисты делились информацией о протестах, в частности о местах, где будут проходить митинги. Эксперт по Ближнему Востоку Юсуф Кан отметил, что многие из этих учетных записей являются "низовыми активистами" с несколькими десятками тысяч подписчиков.

В Турции есть закон, который позволяет требовать от соцсетей блокировать отдельные аккаунты. И платформа X не впервые ограничивает доступ к контенту в этой стране. Так, в 2023 году, когда Эрдоган переизбирался, X уже ограничивал работу оппозиционных аккаунтов.

Как отмечает Politico, ранее Илон Маск объяснял приобретение Твиттера (впоследствии переименованного им в Х) именно стремлением защитить свободу слова. Однако отвечая на критику относительно блокировки оппозиционных аккаунтов в Турции, Маск заявлял, что вынужден выбирать между блокировкой "некоторых твитов" и блокировкой всей соцсети на территории Турции.

Стоит добавить, что во время протестов турецкие власти также ограничили доступ и к другим соцсетям - TikTok, Instagram и YouTube.

Протесты в Турции

Как писал УНИАН, на этой неделе власти Турции задержали популярного лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Ему вменяют ряд коррупционных преступлений. Кроме самого Имамоглу, задержаны еще около сотни сотрудников стамбульской мэрии.

Сразу после этого турецкие власти запретили проводить демонстрации в Стамбуле в течение следующих четырех дней, чтобы предотвратить протесты.

А еще до ареста Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что является формальным основанием для недопуска политика к участию в следующих президентских выборах. Турецкие законы запрещают баллотироваться на выборах людям без высшего образования. Известно, что Имамоглу рассматривался как главный соперник Эрдогана на президентских выборах 2028 года.

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