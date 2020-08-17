Переломанные пальцы, гематомы, повреждения прямой кишки: врачи в Минске рассказали о травмах протестующих

В первые дни протестов поступали пациенты с травмами от разрыва свето-шумовых гранат и резиновых пуль, а затем стали поступать люди с тяжелыми травмами после пребывания в РУВД.

В больнице скорой медицинской помощи Минска рассказали, с какими травмами у протестующих им пришлось столкнуться после действий белорусских силовиков.

Как рассказал изданию tut.by заведующий хирургическим отделением №4 Дмитрий Юшкевич, в ночь после выборов в Беларуси ему пришлось работать со взрывными травмами - это последствия от светошумовых гранат, а также огнестрельные ранения.

Юшкевич отметил, что ему запомнились тогда два пациента: одному мужчине после взрыва светошумовой гранаты пришлось ампутировать часть стопы. Второй мужчина был в сознании, без видимых травм, но не говорил, вероятно, находясь в шоковом состоянии.

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По словам врач-реаниматолога Николая Маркевича, в первые дни, когда протесты только начинались, к ним поступали пациенты с травмами от разрыва свето-шумовых гранат и резиновых пуль.

Однако потом поток пациентов с массовых мероприятий резко упал, но стали поступать пациенты с тяжелыми травмами после пребывания в РУВД, на Окрестина и в Жодино. К примеру, один из пациентов говорит, что был избит 12 августа. Диагноз при поступлении — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, туловища, лица, левой нижней конечности. То есть били по голове, грудной клетке, ягодицам и бедру. А кроме того, из-за сильного удара в спину возник пневмомедиастинум.

"У многих поступивших пациентов показатели, свидетельствующие о массивности повреждения мышечной ткани, во много раз превышали норму. Что это означает на практике? Если не оказать медицинскую помощь, причем в условиях стационара, это может привести к развитию острой почечной недостаточности со всеми вытекающими последствиями, вплоть до летального исхода", - говорит Маркевич.

Также он рассказал, что поступали люди с целенаправленно слованными кистями рук, повреждениями от резиновых пуль после выстрелов в упор, разрывами прямой кишки у мужчин.

"После акций протеста в наше отделение в мое дежурство поступали люди в основном с ушибами, кровоподтеками, легкими черепно-мозговыми травмами, сотрясениями мозга, один пациент был с повреждениями от резиновой пули", - добавил врач-хирург Алексей Жуковский.

Выборы и протест в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Александр Топчий