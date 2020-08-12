Правозащитники заявили о двух смертях и 6,5 тысячи задержанных за три дня протестов в Беларуси

По данным правозащитников, акции протеста прошли в 26 городах Беларуси одновременно.

Представитель правозащитного центра «Весна» Сергей Сис заявил о двух смертях и 6500 задержанных за три дня акций протеста по всей территории Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время включения по видеосвязи во время пресс-конференции в Киеве.

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«Сегодня мы видим беспрецедентную активность всей общественности, неожиданную для нас, правозащитников, и для людей в Беларуси. Это стихийные митинги, которые за три дня прошли в 26 городах Беларуси одновременно», - сказал Сыс.

Правозащитник отметил «жуткое сопротивление власти на самом высоком уровне» акциям протеста.

«Люди оценивают эту ситуацию как ... террор против собственного народа. Тысячи людей, которые выходят на акции, они не ожидают такого сопротивления от силовых структур ... На сегодня правозащитникам известно о 6,5 тысячи задержанных за три дня акций протеста по всей Беларуси, больше всего задержанных людей - в Минске», - отметил Сыс.

По его словам, в результате столкновений активистов и правоохранителей за три дня акций протеста 260 человек попали в больницы, из них половина находятся в реанимации.

«На сегодня правозащитники могут подтвердить смерть двух людей», - сказал Сыс и добавил, что информация о смерти еще нескольких человек в Бресте и Барановичах проверяется.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.



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