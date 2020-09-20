385 человек уже отпустили.

В Беларуси в ходе акций протеста 19 сентября задержали 430 человек, в том числе 415 в Минске.

Об этом сообщает информагентство БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

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385 задержанных уже отпустили.

По данным МВД, в Минске в женском марше приняли участие до 500 человек.

Общее количество участников 11 протестных акций в стране не превысило 900 человек, отметили в ведомстве.

В то же время правозащитный центр «Весна» сообщил о 390 задержанных в ходе женского марша в Минске.

Женский марш 19 сентября: что известно

19 сентября женщины в Минске вышли на традиционный марш. силовики разогнали марш. На одной из улиц они окружили его участников. Женщины, заблокированы силовиками, стояли в окружении и громко кричали.

После этого их начали задерживать с применением силы. Участницы марша, которые оказывали сопротивление, волокли по асфальту.

Задержанных поместили в автозаки и увезли в участки милиции. Многим женщинам во время разгона акции и задержаний стало плохо.

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Автор: Светлана Закелова