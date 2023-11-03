Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин могут провести встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который вскоре состоится в Сан-Франциско.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиальной договоренности об этом. Китай тоже официально заявил о готовности работать над организацией такой встречи . Перед этим, в конце октября, министр иностранных дел Китая находился с визитом в США и провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Речь пойдет о стабилизации отношений между США и Китаем таким образом, чтобы соперничество между ними не выходило из-под контроля

В целом от этой встречи не стоит ожидать ничего серьезного, потому что главный вопрос, который будет обсуждаться, это как Китаю и США упорядочить соперничество. То есть речь идет об определении "красных линий", определенных рамок этого соперничества. Думаю, будет идти речь о стабилизации отношений между США и Китаем таким образом, чтобы соперничество между ними не выходило из-под контроля и не скатывалось в неконтролируемую эскалацию. Например, как предотвратить эскалацию ситуации на Тайване.

Однако я не верю, что они смогут договориться о совместной координации на каких-то площадках вроде Украины или Ближнего Востока. Не думаю, что они вообще будут договариваться о каких-то вопросах на уровне микроменеджмента вроде того, как завершить войну в Украине, или что делать с Израилем. На этом уровне дискуссия не будет развиваться, потому что у них полярные позиции по этому поводу.

Соединенные Штаты действительно могут побуждать Китай не помогать России откровенными масштабными вооруженными поставками

Единственное, что Соединенные Штаты действительно могут: в рамках договоренностей о стабилизации отношений поощрять Китай не помогать России откровенными масштабными вооруженными поставками. Но, опять-таки, это одна из тех "красных линий", которая может лечь в основу упорядочения их соперничества.

Скорее всего, речь пойдет о том, что Китай не выходит за пределы поставок микросхем, то есть не осуществляете прямые военные поставки России, а США, например, не будут слишком откровенно поддерживать идею независимости Тайваня, или вмешиваться во внутренние дела Китая, или, например, не будет новых торговых споров. То есть, будет идти речь не совсем об откате каких-то вещей, а скорее о том, чтобы стороны не делали больше, чем они делают сейчас. Это будет не более, чем очередная промежуточная встреча.

Илья Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"