Предварительная встреча запланирована во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско 15-17 ноября.

Китай соглашается "в принципе" работать над встречей главы страны Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, пишет Financial Times со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНР.

Отмечается, что эта встреча станет важным шагом для усилий двух стран восстановить отношения, находящиеся на неудовлетворительном уровне.

"Китай заявил, что обе стороны должны "устранить беспорядки, преодолеть препятствия, усилить консенсус и накопить достижения", поскольку они работают над встречей на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско 15-17 ноября", - пишет издание.

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Отношения США и Китая

Еще в начале октября СМИ сообщали, что Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина.

Позже один из американских чиновников сообщил, что сейчас обе стороны выработали принципиальное соглашение о проведении переговоров на саммите АТЭС во время встречи министра иностранных дел Китая Ван И с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Чиновник добавил, что стороны пока не согласовали точный день встречи, место ее проведения и другие организационные детали.

Недавно Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, поскольку обе стороны справляются со своими разногласиями и работают вместе, чтобы реагировать на глобальные вызовы.

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