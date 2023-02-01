Локальные события внутри Швеции оказали значительное влияние на важные международные процессы.

"Полезные идиоты" внутри Швеции помогают внешним силам сорвать вступление страны в НАТО. Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на встрече с лидерами парламентских партий, пишет шведское издание SVT.

По словам премьера, состоявшиеся в последнее время антитурецкие акции в Стокгольме не только вызвали гнев турецких властей, но и показали влияние отдельных локальных событий на крупные международные события.

В частности Кристерссон упомянул акцию с "повешением" чучела, имитирующего турецкого президента Реджерпа Эрдогана, и сожжение Корана.

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"Отдельные лица и группы, которые осуществляют подобные действия, становятся полезными идиотами для сил, которые желают Швеции зла в нынешней ситуации с безопасностью", – заявил премьер.

Проблема вступления Швеции в НАТО

В мае прошлого года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция пригрозила заблокировать их вступление, поскольку в этих странах нашли приют турецкие диссиденты, которых Анкара считает террористами.

12 января 2023 года в Швеции состоялась антитурецкая акция, в ходе которой было повешено "чучело Эрдогана". Это вызвало гнев Анкары. 22 января правые активисты в Швеции публично сожгли Коран, что вызвало гнев уже во всем исламском мире.

После этого Эрдоган заявил, что теперь уже точно не поддержит членство Швеции в НАТО. Между тем появились основания считать, что эти провокации устроила РФ, чтобы сорвать расширение НАТО.

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