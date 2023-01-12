Турция пригрозила не пустить Швецию в НАТО из-за поддержки "террористов"

Турция продолжит блокировать процесс вступления Швеции в НАТО, пока Стокгольм позволяет деятельность организаций, признанных Анкарой террористическими. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.

"Мы вновь открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций", – заявил он.

Этот комментарий появился в ответ на состоявшуюся в Стокгольме акцию в поддержку Рабочей партии Курдистана. Ее в Турции считают террористической организацией. В ходе акции курды "повесили" портрет президента Турции Реджепа Эрдогана, которого они сравнили с правителем фашистской Италии Бенито Муссолини.

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"Мы резко осуждаем эти мерзкие действия против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям. Принятие конкретных мер против таких акций – это требование закона и взятых обязательств перед нами", – заявил Калина.

Швеция в НАТО – позиция Турции

В середине мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, реагируя на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Неожиданностью стала позиция Турции, которая пригрозила заблокировать принятие в НАТО этих стран из-за того, что они приютили у себя турецких диссидентов, прежде всего курдов.

После нескольких раундов переговоров Анкара дала принципиальное согласие на прием Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что эти страны выполнят турецкие требования касательно деятельности запрещенных в Турции организаций. Тем не менее, Турция до сих пор официально не ратифицировала заявку Швеции и Финляндии.

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