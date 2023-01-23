Анкара продолжает обвинять Швецию в "подыгрывании террористам".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО.

23 января турецкий лидер для агентства АР заявил, что он возмущен действиями активистов в Стокгольме, которые сожгли Коран.

"Эти грязные акции в Швеции да еще и возле нашего посольства считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки вступления в НАТО. Так не будет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", - сказал Эрдоган.

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Напомним, 21 января у турецкого посольства в столице Швеции ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран. Это ухудшило отношения между странами.

Анкара блокирует желание Стокгольма вступить в НАТО

В мае 2022 года на фоне российской агрессии Швеция вместе с Финляндией подали официальную заявку на вступление в НАТО.

Принимать новых членов в Альянс можно только в том случае, когда все участники организации дали согласие. Но Турция пригрозила заблокировать вступление этих двух стран из-за того, что раньше они приютили у себя много турецких диссидентов, особенно курдов.

15 января Эрдоган выдвинул ультиматум Швеции по поводу вступления в НАТО.

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