Встреча Зеленского с Кушнером и Уиткоффом завершилась: стороны сделали ряд заявлений

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что в ходе встречи с Путиным и его переговорщиками удалось урегулировать вопрос об обмене пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится крупнейший обмен пленными с Россией. Об этом он сообщил журналистам после встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В частности, Зеленский рассказал о подготовке очередного обмена пленными:

"У нас состоится обмен военнопленными, и он будет крупнейшим. Как сказали мне Стив и Джаред, это будет крупнейший обмен военнопленными. Ребята, наши солдаты возвращаются домой, я очень благодарен всем нашим переговорщикам. Это реальный результат".

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Также президент Украины сообщил, что на следующих переговорах будут присутствовать представители Европы.

"Это очень важно для процветания и гарантий безопасности", – подчеркнул он.

В то же время зять и специальный представитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что во время встречи с Путиным и его переговорщиками удалось довести до конца вопрос обмена пленными.

"В течение последних месяцев мы очень тесно сотрудничали с европейцами. Это очень важно, мы не можем заключить это соглашение без участия европейцев за столом переговоров. Мы говорили президенту Путину, что это важно. Президент Зеленский поддерживал это с самого начала. Путин готов дать этому шанс", – заявил Кушнер.

Он добавил, что они очень тесно сотрудничают с президентом Зеленским и его командой над послевоенным планом для Украины.

"Потенциал Украины невероятен. Когда думаешь о том, чего они достигли, чтобы защитить себя в этой войне, эти инновации – это очень впечатляет", – отметил зять Трампа.

Кушнер добавил, что ведется много разговоров о послевоенной безопасности для Украины и региона, чтобы убедиться, что эта война не повторится снова.

"Над этим работает и генерал Гринкевич (вероятно, речь идет об американском генерале ВВС США Алексусе Гринкевиче, – УНИАН). Мы продолжим работать и, надеюсь, добьемся большего прогресса", – выразил он надежду.

В то же время Уиткофф заявил, что в ОАЭ состоялась очень хорошая и конструктивная встреча. Он также подтвердил, что должен состояться крупнейший обмен военнопленными.

"Трамп настроен на то, чтобы завершить эту войну. У нас уже запланирована новая встреча, и мы будем усердно работать над тем, чтобы достичь этой цели", – сказал он.

Другие заявления Виткоффа и Кушнера: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам зятя президента США, новый раунд переговоров может состояться уже на следующей неделе. На встрече с Путиным в четверг Уиткофф выразил пожелание, чтобы к следующему раунду переговоров присоединились европейские страны. В ходе переговоров Путин заявил, что Россия не согласится на присутствие иностранных войск на территории Украины, что могло бы стать частью гарантий безопасности. По словам российского диктатора, в случае отправки в Украину европейских войск война возобновится.

Также мы писали, что Уиткофф подтвердил участие представителей Европы в следующих переговорах. Он подчеркнул, что они являются партнерами США и важно, чтобы у них также была возможность участвовать в этих переговорах. Кроме того, Кушнер назвал встречу с Путиным содержательной и отметил, что она станет основой для последующих многосторонних переговоров.

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