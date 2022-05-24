Трехсторонние переговоры между странами начнутся завтра, 25 мая.

Турция хочет получить от Швеции и Финляндии письменные гарантии о "прекращении поддержки террористов". Это одно из главных условий, чтобы Анкара не препятствовала вступлению скандинавских стран в НАТО. Трехсторонние переговоры между государствами начнутся завтра, 25 мая.

Соответствующей информацией поделился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его комментарий опубликовало издание Hürriyet.

"Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что наш приоритет — это дипломатия", — заявил Чавошоглу.

По словам министра иностранных дел, делегации Финляндии и Швеции прибудут в Турцию сегодняшним вечером. А завтра, 25 мая, состоятся переговоры в трехстороннем формате. Чавошоглу также заявил, что в будущем может состояться аналогичная встреча, но уже с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Это именно его инициатива, однако МИД не уточнила, когда пройдут такие переговоры.

Напомним, в конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия, при которых его государство поддержит расширение НАТО. В список входит прекращение поддержки террористов, снятие санкций и эмбарго на поставки оружия.

Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

В середине мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что его страна не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция выступают "домом для многих террористических организаций".

После этого США начали выяснять позицию Анкары насчет вступления скандинавских стран в Альянс. А генсек НАТО сообщил, что Турция не будет блокировать заявки Финляндии и Швеции.

Тем временем глава ведущей фракции Европарламента — "Европейской народной партии" — Манфред Вебер предупредил о потенциальной изоляции Турции в НАТО, если она заблокирует прием Финляндии и Швеции.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.

Глава "Партии националистического движения" (ПНД) и ближайший соратник Эрдогана Девлет Бахчели назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО "несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий". По его мнению, это может продлить войну в Украине.

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