'Необходимо обеспечить тщательный контроль': конгрессмен отреагировал на ограничения Starshield для ВСУ

Бейкон подчеркнул, что эти действия помогают военному преступнику Путину.

Конгрессмен США от Республиканской партии Дон Бейкон раскритиковал повторное введение ограничений на работу спутниковой системы Starshield, которую используют украинские военные. Сообщение он опубликовал в соцсети Х.

"Ограничения и снижение скорости работы Starshield (военного направления Starlink) вновь вступили в силу, что мешает Украине защищаться. Независимо от того, приняло ли это решение исполнительная власть или господин Маск, оно приводит к гибели еще большего числа украинцев. Эти действия помогают военному преступнику Путину", – написал Бейкон.

Политик призвал Конгресс США провести расследование этого инцидента и установить, кто отдал такое распоряжение.

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"Конгресс должен провести тщательную проверку по этому делу и четко определить ответственных. Становиться на сторону тирана – это не по-американски", – добавил он.

Очередное ограничение работы Starlink и Starshield в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины, на временно оккупированных территориях Украины ограничение скорости вновь составляет 161 км/ч. Зеленский пояснил, что это напрямую влияет на способность Украины перехватывать российские реактивные дроны Shahed, которые прибывают из этих районов. Он подчеркнул, что из-за ограничения скорости украинские военные не могут вовремя их догнать. Сейчас Украина пытается получить подробности от американской стороны, но пока об этих ограничениях известно очень мало.

Также мы писали, что руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат напомнил, что ситуация с ограничением скорости Starlink повторяется уже не впервые, и эти ограничения напрямую влияют на работу украинской ПВО. По его словам, с 07:00 четверга, 12 ноября, Россия наносила удары по территории Украины, а перехватывать реактивные БПЛА на большой высоте и скорости можно крайне ограниченными средствами, в первую очередь, рассчитывают на пилотов-истребителей.

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