'Я ваш брат': Ричард Гир записал трогательное обращение к украинцам (видео)

Актер выразил твердую поддержку.

Знаменитый американский актер, продюсер и общественный деятель Ричард Гир ко Дню Независимости Украины обратился к украинцам и прочитал стихотворение известного украинского писателя, поэта и художника Юрия Издрыка. Видео с посланием звезды Голливуда опубликовал проект Ukraine WoW.

"Я обращаюсь к вам из Нью-Йорка. Всем людям Украины, каждому из вас, я передаю самые теплые поздравления и выражаю свою полную и твердую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами. Я ваш брат", - заявил Ричард Гир.

Стоит отметить, что стихотворение Издрыка актер завершил на украинском языке.

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