Хмара стал министром обороны

Председатель фракции "Слуга народа" отмечает, что Хмара – боевой офицер, который не раз рисковал жизнью ради Украины.

Верховная Рада Украины поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.

За это решение проголосовали 312 народных депутата Украины.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram, что Евгений Хмара – боевой офицер, который неоднократно рисковал жизнью ради Украины.

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"Он хорошо зарекомендовал себя на военной службе и при исполнении обязанностей министра обороны. Евгений Хмара обозначил приоритеты работы: продолжать перехватывать стратегическую инициативу, переносить войну на территорию врага, беречь человеческий капитал, развивать технологии и оборонно-промышленный комплекс. Евгений Хмара выступает за сохранение позитивных наработок и людей, которые хорошо зарекомендовали себя в Министерстве обороны", – подчеркнул он.

Облако сообщил, что он уже гражданский человек. Согласно законодательству Украины, министром обороны должен быть гражданский человек.

"Я стою перед вами как гражданское лицо. Уволен, согласно закону (речь идет об освобождении от военной службы – УНИАН) о воинской обязанности и военной службе, статья 26, уволен с военной службы по проведению организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава", - сказал он

Евгений Хмара, выступая в парламенте, отметил, что принудить врага к миру можно только силой нашей армии, нашими технологическими и симметричными решениями.

Он подчеркнул, что сегодня Украина даже наносит удары уже по Сибири в РФ. По его словам, российский ОПК, военная логистика, топливная инфраструктура, вся экономическая база врага – это наши цели, и действовать нужно быстро.

"Имеем три ключевых равноценных приоритета – это фронт и усиление войска, люди и развитие оборонной промышленности", – сказал Хмара.

При этом подчеркнул, что на фронте необходим перехват инициативы во всех направлениях – на земле, на море, в воздухе, в информационном пространстве. По его словам, войску нужно оружие – "много и вовремя и именно дающее результат". Он подчеркнул, что по прозрачной процедуре и без бюрократии закупки будут работать исключительно на фронт и защиту Украины, а "не будут на какие-либо отдельные интересы".

Кадровые изменения в правительстве – главные новости

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 июля 2026 года поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло за собой отставку всего правительства.

До отставки правительства министерство обороны возглавлял Михаил Федоров. Он занимал пост министра полгода – с 14 января 2026 года.

Кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел вносит на рассмотрение парламента, в соответствии с Конституцией, президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не предлагал Федорову вновь возглавить министерство обороны, но были другие кадровые предложения, которые тот отклонил.

Во время акций протеста в ряде городов Украины, которые еще называют "картонный Майдан", звучали и требования о возвращении Михаила Федорова на пост министра обороны.

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