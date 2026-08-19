Виталий Саенко

Сегодня появилась информация о том, что Мудрая фигурирует в деле о легализации средств, полученных преступным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Об этом говорится в указе главы государства №734/2026 от 19 августа.

При этом в указе официально не указывается причина увольнения, а лишь констатируется факт ее отстранения от должности.

"Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

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Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводится спецоперация по разоблачению преступной организации под руководством ряда политических деятелей.

В частности, эта организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины. Также к ней были привлечены высокопоставленные чиновники Офиса Президента Украины и ряд других лиц.

По данным СМИ, фигурантами дела стали заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, действующий народный депутат Вадим Столар, а также бывший нардеп Максим Микитась.

В сообщении НАБУ говорилось о том, что раскрытая группа лиц организовала легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен наличными, которые через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".

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