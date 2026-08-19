Украинским киноманам покажут новый фильм Альмодовара: он откроет фестиваль испанского кино

В этом году фестиваль сначала пройдет в Киеве, а затем во Львове.

24-30 сентября 2026 года в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет 11-й фестиваль "Линия испанского кино".

Затем мероприятие пройдет во Львове – с 12 по 16 октября в кинотеатре "Планета кино" (ТРЦ Forum Lviv), сообщили в кинокомпании "Артхаус Трафик", которая является одним из организаторов мероприятия.

Откроет фестиваль новая работа двукратного лауреата премии "Оскар" Педро Альмодовара ("Все о моей матери", "Дурное воспитание", "Возвращение", "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу", "Параллельные матери") – сочетание драмы и комедии "Горькое Рождество" (Amarga Navidad), премьера которой состоялась в этом году в Каннах.

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Критики характеризуют картину как саморефлексию самого Альмодовара: ее герой – человек искусства в творческом кризисе, который пишет сценарий, бесстыдно "заимствуя" истории из жизни – своей и близких людей. Здесь и угасшая мечта об авторском кино, и горе после смерти матери, и даже чужой роман с пожарным-стриптизером. На Каннском кинофестивале "Горькое Рождество" получило награду за лучший саундтрек.

Также в рамках фестиваля "Линия испанского кино" украинским киноманам покажут драму "Черный шар" (La bola negra) с Гленн Клоуз ("Стражи Галактики", "Опасные связи") и Пенелопой Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики, Кристина, Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери", "Невеста", "Соседи сверху"). Благодаря этой работе режиссерский дуэт Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси получил в Каннах награду за лучшую режиссуру. Это – попытка представить, какова была судьба последнего произведения Федерико Гарсии Лорки – одного из самых известных испанских писателей. Автор успел написать лишь несколько страниц романа о запретной любви – и погиб в начале Гражданской войны в Испании.

Еще один фильм из программы фестиваля – криминальная черная комедия "Кто кого обводит вокруг пальца" (Cada día nace un listo) режиссера Аранчи Эчеваррии из программы кинофестиваля в Малаге. События фильма разворачиваются вокруг Тони – бывшей звезды шоу талантов, а ныне должника, готового на все ради денег. Судьба знакомит его с другим пронырой – мажором, который заказывает похищение бесценной картины... из дома своей же матери. Тони собирает команду неуклюжих сообщников, но "легкое дело" оборачивается настоящим хаосом.

Из прошлогодней программы Канн (обладатель приза жюри и премии за лучший саундтрек) в киносмотр попал "Сират" (Sirât), который в течение года также получил номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, а на родине завоевал шесть наград главной кинопремии Испании – "Гойя". Это работа режиссера Оливера Лаше, продюсерами которой выступили Педро (режиссер фильма-открытия) и Агустино Альмодовары. Фильм рассказывает об отце, который вместе с сыном и верной собакой путешествует по марокканской пустыне в поисках пропавшей дочери. Присоединившись к группе рейверов, направляющихся на очередную вечеринку в сердце Сахары, они погружаются в адское путешествие через бескрайние пески.

В программе есть фильм и для семейной аудитории – приключенческая анимация "Оливия и невидимое землетрясение" (L'Olívia i el terratrèmol invisible) режиссера Ирене Иборры. Эта картина – обладательница двух номинаций на премию Европейской киноакадемии, номинации на премию "Гойя", а также хит Children’s Kinofest – крупнейшего украинского кинофестиваля для детей и подростков. Главная героиня – девочка, которая превращает стрессовый переезд семьи в увлекательную игру ради младшего брата. Это будет единственный фильм в программе фестиваля, который будут показывать в украинском дубляже с испанскими субтитрами. Остальные фильмы программы будут показывать на языке оригинала с украинскими субтитрами (для фильма-открытия будут дополнительные английские субтитры).

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