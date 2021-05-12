Представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят "очень высокую цену" за атаки на Израиль.

Читайте такжеПрезидент Болгарии распустил недавно избранный парламентОб этом пишет The Times of Israel.

По его словам, израильская армия уже нанесла ответные ракетные удары по сотням целей в секторе Газа.

Нетаньяху добавил, что "эта кампания потребует времени", и призвал к твердости и единству перед лицом угрозы.

Также он призвал граждан соблюдать инструкции по безопасности.

Что этому предшествовало

11 мая представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

Обстрелу подверглись населенные пункты в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.

Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны.

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Автор: Людмила Жерновская