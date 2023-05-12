Мадрид соглашается с Вашингтоном относительно незаконности вторжения России в Украину и необходимости вооружить силы Киева.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне будет просить его выслушать мнение не членов НАТО, таких как Китай и Бразилия, относительно войны в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на испанский дипломатический источник. Первая встреча в Белом доме между двумя союзниками по НАТО состоится за несколько недель до того, как Санчес возглавит Совет Европейского Союза на вторую половину года.

Мадрид соглашается с Вашингтоном относительно незаконности вторжения России в Украину и необходимости вооружить силы Киева. Но он позиционирует себя как посредник из-за тесных связей со странами Латинской Америки и более примирительные отношения с Пекином.

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Санчес посетил Пекин в марте, а в прошлом месяце принял президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву в Мадриде. Китай является союзником России и выступает за мирный план, альтернативный тому, который отстаивают союзники по НАТО. Лула да Силва также делал противоречивые заявления о прекращении войны в Украине, от которых Санчес дистанцировался.

Но Санчес донесет Байдену различные взгляды Пекина и Бразилиа, на которых также повлияла война, сообщил источник.

Встреча происходит в тот момент, когда Европа стремится укрепить свою промышленность и найти надежные источники сырья и энергии, а также найти способы конкурировать с зелеными субсидиями, объявленными администрацией Байдена в соответствии с Законом о снижении инфляции.

Санчес изложит Байдену концепцию "открытой стратегической автономии", центральной политики его будущего европейского мандата, которая, по словам второго источника в правительстве, направлена не на отход к протекционизму, а на уменьшение "уязвимости" Европы.

Потенциальное сотрудничество в производстве и/или поставке микрочипов и полупроводников, а также в разработке редкоземельных минералов из Латинской Америки также будет в повестке дня между двумя лидерами.

Война в Украине - позиция Китая и Бразилии

Как сообщал УНИАН, после начала полномашстабного вторжения РФ в Украину Китай занял нейтральную позицию, хотя регулярно критиковал страны Запада и заявлял о сотрудничестве с Москвой. 24 февраля 2023 года Китай представил свой "план мира" в Украине. Он содержит 12 пунктов, но среди них нет упоминания о "выводе российских войск" и в целом он больше направлен на замораживание ситуации.

11 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Китай мог бы повлиять на РФ и помочь закончить войну, но Пекин уже упустил возможность стать посредником в развязанной Россией войне против Украины. По словам Борреля, это связано с тем, что озвученная Китаем "нейтральность" в отношении этой войны все же имела больше пророссийский уклон.

А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и ЕС должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире. Также бразильский лидер заявил, что Путин не сможет "захватить территорию Украины", но и Зеленскому тоже надо уступить Крым. Кроме этого, он предложил создать группу стран, не вовлеченных в российско-украинскую войну, для установления мира.

В конце апреля Жозеп Боррель посоветовал тем, кто предлагает так называемые мирные планы для Украины, в частности Китаю и Бразилии, для начала увидеть своими глазами последствия войны.

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