Он выразил мнение, что после того, как Украина согласится уступить полуострову, война закончится.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине отдать России Крым для окончания войны.

Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на заявление да Силва, которое он сделал на встрече с журналистами. По его словам, российский президент Владимир Путин "не может захватить территорию Украины".

"Возможно, мы обсудим Крым... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой... Мы должны найти решение", - высказал мнение бразильский президент.

Напомним, 2 марта президент Владимир Зеленский беседовал с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва о реализации "формулы мира". Также они обсудили дипломатические усилия по прекращению агрессии РФ.

Оккупация Крыма

Россия аннексировала Крым в 2014 году. С тех пор украинская сторона не оставляет усилий вернуть полуостров. После полномасштабного вторжения РФ в Украину разговоры о возвращении Крыма начались с новой силой. Мировые политики заявили, что Украина способна вернуть Крым если не военным, то дипломатическим путем. При этом в Офисе президента некоторое время назад заявили, что разговоров об уступках Крыма и быть не может.

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