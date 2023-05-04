По словам лидера США, благодаря американским военным украинцы "делают просто невероятную работу".

Президент США Джо Байден назвал украинских военных и украинский народ "удивительно храбрыми".

"Но я должен признаться, что я был немного удивлен тем, насколько мужественны, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ", – сказал президент США на ужине в Белом доме для глав командований Вооруженных сил США, сообщает "Голос Америки".

Также Байден поблагодарил американских высокопоставленных военнослужащих, которые помогают украинской армии.

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"Вы вооружили, оснастили и обучили гордую и храбрую украинскую армию и помогли им сохранить свободу и демократию", – сказал он.

По словам Байдена, благодаря американским военным украинцы "делают просто невероятную работу".

Помощь США Украине – что известно

С начала полномасштабной войны России против Украины США остаются самым большим донором военной и финансовой помощи Украине.

1 мая представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передали почти всю запрошенную Киевом для контрнаступления военную помощь.

3 мая в Пентагоне объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму до 300 млн долларов. В частности, речь идет о дополнительных боеприпасах для ранее предоставленных Украине систем залпового огня HIMARS, 155-мм гаубицах, артиллерийских снарядах калибра 155 мм; минометных снарядах калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм; противотанковых ракетах TOW.

Также в этот пакет вошли системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf; неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70; стрелковое оружие и боеприпасы к нему; подрывные боеприпасы для уничтожения препятствий.

Кроме того, США предоставят Украине грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники; тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств; запчасти и другое полевое оборудование.

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