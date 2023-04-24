Он считает, что сперва необходимо увидеть российскую агрессию глазами украинцев.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посоветовал тем, кто предлагает так называемые мирные планы для Украины, для начала увидеть своими глазами последствия войны.

После встречи министров иностранных дел в Люксембурге представитель Евросоюза вспомнил о предложениях, которые выдвинули власти Китайской Народной Республики и президент Бразилии Лула Да Силва, призванных завершить войну в Украине.

"Недавно некоторые идеи были выдвинуты Китаем, а также Бразилией. Для заслуживающих доверия, честных мирных усилий нужно поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбили", - сказал Боррель.

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Мирные планы Китая и Бразилии: что известно

Как известно, в начале 2023 года КНР опубликовал документ, который многие прозвали "мирным планом" по урегулированию войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых нет упоминаний о том, что войну начала Россиия.

Зимой президент Владимир Зеленский сказал, что китайской стороне передали, что они хотели бы провести встречу. Соединенные Штаты Америки также призывали Китай выслушать сторону Украины в этом конфликте.

В марте лидер Китая посетил Москву и встретился с Путиным, после этого он назвал позицию КНР по урегулированию войны "объективной и беспристрастной".

Недавно президент Бразилии Лула да Силва предложил украинской стороне отказаться от Крыма. После этого стало известно о его планах собрать группу стран для установления мира. Также бразильский обвинил США в "поощрении" войны в Украине.

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