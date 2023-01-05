Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжает консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей в формате "Рамштайн".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович договорились о решении для усиления обороны Украины.

"Провел содержательный разговор с премьер-министром Хорватии. Поздравил Хорватию со вступлением в зоны евро и Шенгена. Договорились о конкретных решениях для усиления обороны Украины, а также о проведении международной конференции по разминированию", - сообщил Зеленский в Twitter.

Собеседники также определились относительно роли Хорватии в "формуле мира".

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Кроме этого, Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Также провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Рассказал о вызовах на фронте. Передал оборонные потребности Украины", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что продолжает консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей в формате "Рамштайн".

Украинская формула мира

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2002 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По его словам, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан.

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует до конца февраля 2023 года организовать международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны.

Военная помощь от Испании

В октябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания передаст Украине четыре ЗРК Hawk.

2 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину направляется большой пакет оборонной помощи из Испании, который состоит из Hawk, батареи зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракет к ней, противотанковых ракетных комплексов, пушек и снарядов к ним, а также другого военного снаряжения. В начале декабря в Минобороны сообщили, что первые комплексы Hawk прибыли в Украину.

Очередное заседание участников Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") должно состояться в январе.

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