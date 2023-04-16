В эту группу должны войти страны, не "поощряющие" войну, а страны, поставляющие оружие, нужно убедить прекратить это делать.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в воскресенье, 16 апреля, предложил создать группу стран, не вовлеченных в российско-украинскую войну, для установления мира.

По словам бразильского президента, ранее на этой неделе он обсуждал этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином, пишет Reuters.

"Я думаю, нам нужно сесть за стол и сказать: "Хватит, давайте начнем говорить", потому что война никогда не приносила и никогда не принесет никакой пользы человечеству", - сказал да Силва, критиковавший Соединенные Штаты и Европейский Союза из-за их роли в войне.

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Президент Бразилии сообщил журналистам, что пытался собрать группу стран по примеру G20, которые "предпочитают говорить о мире, а не о войне". Он упомянул Си Цзиньпина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, с которыми встречался на этой неделе.

Да Силва ранее заявлял, что в эту группу должны войти страны, не "поощряющие" войну, добавив, что страны, поставляющие оружие, нужно убедить прекратить это делать.

Президент Бразилии повторил, что решение о начале войны было "принято двумя странами", возложив, вероятно, часть вины на Украину, и добавил, что закончить ее будет сложнее, так как нужно будет убедить большее количество стран.

"Мы пытаемся сформировать группу стран, не имеющих никакого отношения к войне, чтобы поговорить с Россией и Украиной, а также со США и ЕС, чтобы убедить людей в том, что мир - лучший способ наладить процесс диалога", - сказал лидер Бразилии.

Война в Украине - позиция Бразилии

Как сообщал УНИАН, Бразилия не присоединилась к санкциям против России, которые были введены из-за ее агрессии против Украины.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Германии продать боеприпасы для танков Leopard. Германия обещала заплатить за боеприпасы 25 миллионов реалов. Но лидер Бразилии решил отклонить запрос Германии, аргументируя это тем, что не следует провоцировать Россию.

Президент Бразилии также выступил с предложением создать группу стран из Китая, Индии и каких-то других для переговоров о мире в Украине. Однако в США заявили, что не поддерживают эту идею. Вашингтон подчеркнул, что принимать решение о том, уместны ли переговоры с РФ, должен президент Украины Владимр Зеленский. В США добавили, что диктатор Владимир Путин не демонстрирует реальной готовности даже к тому, чтобы сесть за стол переговоров.

В начале марта лидер Бразилии разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского государства проинформировал Луиса да Силву об атаках России на украинцев, убийствах детей, об ударах по гражданской инфраструктуре. Также они обсудили дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие Украине.

В апреле президент Бразилии заявил, что США и Евросоюз должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире. По мнению да Силвы, международное сообщество совместными силами сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости закончить войну.

Перед этим Лула да Силва заявил, что Путин не сумеет "захватить территорию Украины". Однако Зеленский тоже "не может хотеть всего", поэтому следует отдать Крым РФ. Он выразил мнение, что после того, как Украина согласится уступить полуострову, война якобы закончится.

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