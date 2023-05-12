Глава европейской дипломатии считает, что Китай мог бы использовать свое влияние на Россию и помочь закончить войну.

Китай уже потерял возможность стать посредником в развязанной Россией войне против Украины. Вместе с тем Пекин остается важным партнером для ЕС.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время дискуссии в рамках Европейского саммита по безопасности и обороне в Брюсселе, пишет Укринформ. Он отметил, что Китай мог бы повлиять на Россию и помочь закончить войну.

"Мы должны действовать очень осторожно и дипломатично, чтобы не подтолкнуть Россию в руки Китая, и просить Китай воспользоваться своим влиянием, чтобы остановить войну. Это хорошо, что президент Си позвонил президенту Зеленскому. Когда мы будем уточнять нашу стратегию в отношении Китая, мы должны быть очень требовательными к тому, чтобы Китай действовал в соответствии с собственной ответственностью, - эта страна является постоянным членом Совета Безопасности ООН", - сказал Боррель.

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В то же время глава европейской дипломатии считает, что Китай потерял возможность быть посредником из-за того, что его озвученная "нейтральность" в отношении этой войны все же имела больше пророссийский уклон. Хотя, добавил Боррель, "неограниченная дружба", о которой заявили лидеры РФ и Китая перед нападением россиян на украинцев, все же имеет свои пределы.

"Это своего рода ограниченная неограниченная дружба. Эта пара довольно разбалансирована: Россия имеет всего 1% от мирового ВВП, - экономически это сопоставимо, например, с Италией или с Испанией. На Китай приходится 20% от мирового ВВП. Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военной помощи. Мы должны быть бдительными, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай чувствует себя очень комфортно от того, что там (в России) происходит", - отметил Боррель.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что Китай для Евросоюза остается важным партнером, ведь торговый оборот в товарах и услугах между ними составляет ориентировочно $2,7 миллиарда в день. В то же время Боррель отметил, что Китай и ЕС являются конкурентами в экономике и противниками в ценностях.

"Мы живем в мире конкуренции. Китай превращается в мировую мощь, вследствие собственного размера и потенциала. Вопрос не в том, чтобы остановить Китай в этом преобразовании, но в том, как убедить Китай конструктивно использовать свою мощь, в соответствии с международным правом", - добавил Боррель.

Война в Украине - позиция Китая

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай отказывался называть действия России войной и не поддержал введенные против этой страны-террористки санкции. В то же время, Пекин заявлял о своем нейтралитете, акцентировал на необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности стран в соответствии с нормами ООН и в некоторых случаях отказывался от поставки в Россию товаров, чтобы самому не попасть под вторичные санкции.

Также лидер Китая Си Цзиньпин не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их первый разговор после полномасштабного нападения России на Украину произошел в конце апреля 2023 года. По словам Зеленского, они обсудили вопросы ядерной безопасности и блокирования Россией Черного моря и экспорта украинского зерна.

Недавно министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Пекин будет способствовать мирным переговорам по войне в Украине и готов поддерживать связь и координацию с Россией.

А изданию Financial Times стало известно, что руководство ЕС впервые начало рассматривать вопрос введения санкций против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине. Издание констатирует, что до сих пор Брюссель избегал ссор с Китаем, ссылаясь на отсутствие доказательств военной помощи Москве со стороны Пекина.

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