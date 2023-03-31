По мнению Санчеса, эта война является попыткой Москвы ослабить мирный проект ЕС.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал главу Китая Си Цзиньпина провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет Reuters, об это он сообщил на брифинге в Пекине. Испанский премьер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином сегодня. "Я передал нашу обеспокоенность по поводу незаконного вторжения в Украину", - сообщил Санчес.

Кроме того, он выразил поддержку мирному плану Украины, представленному Зеленским. "Мы должны продолжать делать ставку на мир, мир, который должен быть справедливым, прочным, соответствовать Уставу Организации Объединенных Наций и уважать принципы международного порядка: суверенитет и целостность страны, подвергшейся нападению, как утверждает президент Зеленский в своей Формуле мира, которую поддерживает Испания", - цититирует премьера El Mundo.

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Также Санчес сказал лидеру Китая, что хочет узнать его позицию в отношении войны, особенно после его визита в Москву. "В Европе мы вновь переживаем ужасы войны, которую считаем незаконной и несправедливой, и поэтому настало время для диалога и защиты многостороннего порядка, основанного на правилах", - заявил он.

Идание отмечает, что Си во время своего выступления избегал прямого упоминания войны в Украине, говоря о "последствиях международных беспорядков".

Санчес отказался рассказывать журналистам, что ему сказал Си. Он отметил, что эта война является попыткой Москвы ослабить мирный проект Евросоюза. "Мы понимаем посыл, знаем, чего он хочет, и не собираемся его принимать", - добавил он.

Также он прокомментировал "мирный план" Китая, отметив, что в нем есть и важные моменты. "Я ценю тотальное и решительное неприятие не только применения, но даже угрозы применения ядерного оружия и уважение территориальной целостности, что нарушил Путин", - подчеркнул испанский премьер.

Мирные планы Украины и Китая

Напомним, что осенью Владимир Зеленский представил на саммите G20 украинскую формулу мира. Она состоит из 10 пунктов, среди которых: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность Украины, завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех пленных.

В годовищу полномасштабной войны Китай обнародовал свой "план" из 12 пунктов. Пекин выступает за политическое урегулирование войны, однако не называет Россию агрессором.

Си заявлял, что для Пекина и Москвы их отношения являются одним из главных приоритетов в дипломатии. После встречи с Путиным он заявил, что Китай придерживается беспристрастной позиции в вопросе урегулирования войны.

Недавно Зеленский сообщил, что пригласил лидера Китая в Украину.

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