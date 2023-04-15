Луис Инасиу Лула да Силва уверен, что международное сообщество сможет "убедить" Зеленского и Путина заключить мир.

Соединенные Штаты должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире. То же самое касается Европейского Союза. Международное сообщество совместными силами сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости закончить войну.

Как сообщило издание The Guardian, такие заявления сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время выступления перед журналистами в рамках визита в Пекин. По его словам, "мир в интересах всего мира". И в этом силами международного сообщества нужно якобы убедить как Путина, так и Зеленского.

"Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире", — заявил да Силва.

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Во время визита распространялась риторика, что Бразилия снова стала "ключевым игроком на мировой арене". Лула да Силва с помощью поездки пытался укрепить связи с Пекином, как главным торговым партнером. При этом Бразилия хочет одновременно поддерживать тесное сотрудничество с США.

Позиция Бразилии относительно войны в Украине

Государство неоднократно призывало заключить мир, но всегда предлагало невыгодные для Украины условия, которые предусматривают уступки агрессору.

Лула да Силва 7 апреля заявил, что Путин не сумеет "захватить территорию Украины". Однако Зеленский тоже "не может хотеть всего", поэтому следует отдать Крым РФ.

А в конце марта президент Бразилии предложил Китаю создать "клуб мира", чтобы завершить войну в Украине.

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