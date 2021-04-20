В огне сгорела университетская библиотека.

Лесной пожар в Национальном парке в Кейптауне уничтожает исторические памятники.

Читайте такжеСМИ узнали, как Елизавета II отметит свой юбилейОб этом говорится в сюжете ТСН.

В огне сгорела университетская библиотека вместе со всеми книгами.

Огонь распространился настолько быстро, что ничего не успели вынести.

Там хранили уникальные иллюстрации к "Книге джунглей" Киплинга, а также стенограммы коренных народов Африки.

Никто из студентов не пострадал, обучение остановили, эвакуировав всех из кампуса.

"Книга джунглей" - сборник рассказов английского писателя Редьярда Киплинга. Большинство героев произведения - животные, а главный персонаж - ребенок Маугли. Она переведена на более чем 36 языков мира.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская