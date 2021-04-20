Лесной пожар в Национальном парке в Кейптауне уничтожает исторические памятники.
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В огне сгорела университетская библиотека вместе со всеми книгами.
Огонь распространился настолько быстро, что ничего не успели вынести.
Там хранили уникальные иллюстрации к "Книге джунглей" Киплинга, а также стенограммы коренных народов Африки.
Никто из студентов не пострадал, обучение остановили, эвакуировав всех из кампуса.
"Книга джунглей" - сборник рассказов английского писателя Редьярда Киплинга. Большинство героев произведения - животные, а главный персонаж - ребенок Маугли. Она переведена на более чем 36 языков мира.
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