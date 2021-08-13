Одна из 18 пострадавших пассажиров скончалась.

В сети опубликовали новое видео с места взрыва автобуса в российском Воронеже, снятое внутри транспортного средства.

Запись размещена в Телеграм-канале Mash.

На видео можно увидеть, как в салоне работают эксперты-криминалисты.

"Видео изнутри салона автобуса, взорвавшегося в Воронеже. Судя по картинке, всё произошло в конце салона. Предположительно снизу", - говорится в сообщении.

Тем временем, как пишет "Интерфакс", число пострадавших в результате взрыва выросло с 16 до 18. В их числе - одна погибшая пассажирка, спасти которую врачам не удалось.

Как сообщалось ранее, по факту взрыва Следком РФ возбудил уголовное дело, на месте работают криминалисты. Инцидент произошел в центре города у торгового центра "Галерея Чижова".

Информация о причинах взрыва противоречива. По данным одних источником СМИ, его спровоцировала неисправность газового оборудования, а именно установленного на крыше баллона. По другой версии, такого оборудования в транспортном средстве не было.

Автор: Юрий Годован