Уже известно об одной погибшей и 16 раненых.

В российском Воронеже в результате взрыва в рейсовом автобусе "ПАЗ" погибла пассажирка, более десятка человек были ранены.

Об этом сообщает BBC. Инцидент произошел в центре города у торгового центра "Галерея Чижова".

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на департамент здравоохранения Воронежской области, всего пострадавших - 16.

"Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", - уточнили в ведомстве. Еще трое людей находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести.

Шесть человек пострадали при взрыве в автобусе в Воронеже, сообщают Baza и "Интерфакс". По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование. pic.twitter.com/ppGKfzWgpV — РБК (@ru_rbc) August 12, 2021

По факту взрыва Следком РФ возбудил уголовное дело, на месте работают криминалисты.

Информация о причинах взрыва противоречива. По данным одних источником СМИ, его спровоцировала неисправность газового оборудования, а именно установленного на крыше баллона. По другой версии, такого оборудования в транспортном средстве не было.

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"По словам очевидца взрыва Игоря Пахачева, сильно пострадали две девочки-подростка. Одну зажало между сидениями, второй оторвало ступни", - пишет Телеграм-канал Mash.

В сети также опубликовано видео взрыва с нескольких ракурсов.

Внимание! Видео не рекомендуются к просмотру людям с неустойчивой психикой.

Автор: Юрий Годован