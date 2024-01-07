Майк Джонсон все "спихнул" на администрацию Байдена

Администрация президента США Джо Байдена не объяснила свою стратегию в отношении Украины. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что от этого зависят сроки одобрения нового пакета помощи.

Журналист спросил у политика успеет ли Конгресс США договориться о финансировании для Украины до февраля, на что тот ответил: "Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чью-то еще".

По его словам, сейчас Конгресс ждет от Белого дома информацию о том, что является конечной целью в Украине.

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"Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопросы о том, что является конечной целью в Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимой информации", - цитирует Джонсона издание CBS News.

Помощь США для Украины - последние новости

В декабре 2023 года республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине.

Байден, комментируя масштабную атаку РФ на Украину 29 декабря, снова призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

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