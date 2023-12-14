Сенат США решил отложить каникулы.

В Соединенных Штатах Америки законодатели-республиканцы ушли на праздничные каникулы, так и не согласовав запрос президента Байдена на дополнительное финансирование, где говорится в том числе о помощи Украине.

"Сегодня Путин сказал, что его агрессия в Украине продолжится, и мир будет только "когда наши цели будут достигнуты". Мы все знаем, что это значит. Я надеюсь, что республиканцы, которые месяцами держали критическую помощь Украине в заложниках, четко услышали его месседж. Вместо этого они уходят на каникулы, пока украинцы идут в бой", – сообщил во время брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что украинский народ переживет "больше обстрелов, больше воздушных атак, больше холодных темных ночей". Кирби подчеркнул, что только за последние 24-48 часов россиянами были нанесены удары по критической инфраструктуре.

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"Они нуждаются в нашей помощи. И она нужна им прямо сейчас, а не после эгг-нога (коктейль, популярный в США в период рождественских праздников, – ред.). Если этого недостаточно, чтобы передумать, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что то, что происходит в Украине, влияет не только на Украину. Это не чужая война, Путин бросает вызов мировому порядку, который мы помогли построить", – подчеркнул Кирби.

Отметим, что Палата представителей завершила свои голосования в среду, 13 декабря. Ожидается, что ее члены в четверг, 14 декабря, уже вернутся в свои округа.

Последний день работы Сената также припадает на 14 декабря. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года.

Обновлено: Сенат США будет работать на следующей неделе, отложив праздничные каникулы, поскольку переговоры о помощи Украине и безопасности границ продолжаются. Об этом сообщает CGTN America со ссылкой на лидера демократов Чака Шумера.

Согласование помощи Украине от США

Как известно, еще 20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование. Документ предусматривает средства в размере 106 млрд долларов, преимущественную часть которых отправят на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Только для поддержки Киева там предусмотрено 61 млрд долларов.

В Сенате уже голосовали за рассмотрение этого законопроекта, однако не смогли набрать 60 голосов для его продвижения. Примечательно, что против проголосовали все представители Республиканской партии. Позже один из сенаторов-республиканцев объяснил это тем, что партия хотела показать серьезность своих намерений в вопросе безопасности американской границы.

В свою очередь Байден неоднократно обращался к политикам с просьбой не откладывать рассмотрение документа. Он отмечал, что помочь Украине сейчас – в национальных интересах США, поскольку на Украине Путин не остановится. Тогда, по словам американского президента, солдатам США придется воевать с российскими войсками.

12 декабря, когда в США с визитом находился президент Украины Владимир Зеленский, Байден объявил о выделении нового пакета помощи. Он вновь подчеркнул, что Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до ухода на каникулы, "прежде чем они дадут Путину огромный рождественский подарок". Однако американские законодатели так и не согласовали эту помощь.

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