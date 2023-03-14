Радары приобретены на собранные литовцами пожертвования.

Литва закупила для Украины 16 современных радаров, которые "видят" даже пули снайпера.

Как сообщает Delfi, радары приобретены на собранные литовцами пожертвования. Отмечается, что во время акции "Раделаем" (Radarom) было собрано 14 млн евро. На эту сумму купят не 14, как предполагалось ранее, а 16 радаров. Основатель организации Blue Yellow Джон Оман сказал, что приобретенные радары партиями будут присылать в Литву, позже их перевезут в Украину.

По словам Омана, это самые современные радары, которые на данный момент используют в мире, они "видят" даже пули снайпера.

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Украинцы уже учатся пользоваться радарами. В Каунас (Литва) приехали 14 украинских военных, сегодня начались 4-дневные курсы. В Литве будут учиться и другие украинские военные, но их точное количество не указывается.

Помощь Украине от Литвы

Как известно, с начала полномасштабной войны Литва осуждает российскую агрессию и оказывает разнообразную помощь Украине. Кроме того, они были одними из тех, кто закрыл въезд для россиян.

Осенью в Министерстве иностранных дел Литвы призвали союзников по НАТО передать ВСУ больше танков для противостояния российским войскам.

Присоединились к помощи Украине и обычные литовцы - они собрали деньги на три морских беспилотника, которые назвали Peace дец, Peace Да и Peace Дюк.

Напомним, что осенью они за несколько дней собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины.

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