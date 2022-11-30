Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине больше САУ Gepard.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал союзников по НАТО передать Украине больше танков.

Как пишет Bloomberg, это позволит ускорить продвижение ВСУ до наступления зимних холодов.

Во время встречи глав МИД членов НАТО в Бухаресте Ландсбергис сказал коллегам: "Сохраняйте спокойствие и дайте Украине танки".

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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине больше САУ Gepard.

В ноябре США объявили новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, куда, среди прочего, вошли танки Т-72 и системы ПВО.

До этого, в июле, Польша передала Украине танки РТ-91.

Война в Украине: что будет зимой

Мнения экспертов и западных военных по поводу того, замедлится ли продвижение ВСУ зимой, разделилось. Некоторые склоняются к тому, что украинским бойцам будет трудно вести наступление, в связи с чем на Западе стало больше сторонников "мирных переговоров" с Россией.

Однако, как отмечает The New York Times, после освобождения Херсона упадок сил среди военных ВСУ не замечен. Наоборот, украинцы готовы продолжать деоккупацию.

Готовность помогать украинской армии не сбавлять темпы по наступлениям зимой высказали участники седьмого "Рамштайна", в том числе глава Пентагона. Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, оскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения снаряжением.

Поступление качественной брони для ВСУ подтвердил и министр обороны Алексей Резников: "Во время активной фазы войны мы стали де-факто независимыми в одном из важных элементов обеспечения наших воинов. Мы стараемся применять подобную стратегию везде, где это обосновано. Чтобы Украина максимально опиралась на свой потенциал и развивала его. В первую очередь – в процессе обеспечения вооружением и военной техникой".

По мнению аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо более благоприятные для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.

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