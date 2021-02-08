Такие решение приняты в ответ на действия РФ, которая 5 февраля объявил персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и ФРГ из-за их участия в митингах в поддержку Алексея Навального.

Польша, Швеция и Германия выдворили трех российских дипломатов в ответ на необоснованные действия Москвы, которая на прошлой неделе выдворила нескольких европейских дипломатов из-за их участия в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в соответствующих сообщениях министерств иностранных дел Польши, Швеции и Германии в Twitter.

"В ответ на беспричинное выдворение польского дипломата Министерства иностранных дел РФ МИД Польши сегодня приняло решение в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией считать российского дипломата, который работает в генеральном консульстве России в Познани, персоной нон-грата", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, как сообщила министр иностранных дел Королевства Швеция, действующая председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде, она проинформировала российского посла о том, что один сотрудник посольства РФ должен покинуть Швецию.

"Это четкий ответ на неприемлемое решение выдворить шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности", - подчеркнула Линде.

Об объявлении одного сотрудника посольства РФ в Берлине персоной нон-грата также сообщил МИД Германии. При этом в диппредставительстве сослались на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

В Германии напомнили, что решение РФ от 5 февраля выдворить нескольких дипломатов из стран Евросоюза, в том числе немецкого дипломата, который работал в Посольстве ФРГ в Москве, было не оправданным.

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Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель 5 февраля совершил визит в РФ, где встречался с главой МИД Сергеем Лавровым.

В тот же день МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за участия в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После визита Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. "Агрессивно организованная пресс-конференция и выдворение трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление...",- отметил Боррель.

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Автор: Виталий Саенко