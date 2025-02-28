По мнению Уиткоффа, между двумя странами "будет много возможностей для экономического сотрудничества".

В Соединенных Штатах Америки намекнули на возможность сотрудничества по разработке месторождений полезных ископаемых не только с Украиной, но и с Россией. Заявление об этом сделал специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.

"Залежи минералов в Украине довольно большие, но, кстати, они довольно большие и в России. И я думаю, что у Соединенных Штатов с Россией будет много возможностей, когда мирное соглашение будет заключено", – сказал он в эфире Fox News.

Когда его спросили, означает ли это, что Штаты будут заниматься добычей полезных ископаемых и в России, спецпосланник ответил утвердительно:

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"Я думаю, что между двумя странами будет много возможностей для экономического сотрудничества. Да", – заявил Стивен Уиткофф.

Полезные ископаемые: США и Россия

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в области редкоземельных металлов.

NBC News писал, что РФ предложила США долю полезных ископаемых с оккупированных территорий Украины. Представители Кремля озвучили эту идею во время встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, которая состоялась 18 февраля.

Отмечается, что у Трампа пока не взяли на себя обязательств по заключению сделки с Россией о редкоземельных минералах, но и не исключили такую возможность.

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