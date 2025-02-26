Администрация Трампа не исключает сделку с Россией по редкоземельным минералам, но пока не приняла окончательного решения.

Российские чиновники предложили заключить соглашение, которое позволило бы США извлекать прибыль из добычи критически важных минералов и металлов, находящихся под контролем Москвы.

Как пишет NBC News, согласно информации двух американских чиновников, знакомых с разведданными, а также еще одного осведомленного источника, Россия предложила администрации Трампа возможное соглашение, в рамках которого США получили бы долю в редкоземельных минералах и других ценных металлах, добываемых на территориях Украины, контролируемых российской армией.

По словам американских чиновников, представители президента России Владимира Путина на прошлой неделе озвучили эту идею во время встречи с представителями администрации Трампа в Саудовской Аравии.

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В числе предложенных Россией вариантов, которые могли бы предоставить США доступ к полезным ископаемым, рассматривались Донецкая и Запорожская области, которые Москва незаконно объявила аннексированными в 2022 году.

Отмечается, что администрация Трампа пока не взяла на себя обязательств по заключению сделки с Россией о редкоземельных минералах, но и не исключила такую возможность. Бывший американский дипломат, знакомый с ситуацией в регионе, заявил:

"Трамп - человек сделок, и Путин, понимая это, предложил этот ответный ход".

Он добавил, что российская сторона явно видит интерес Трампа к природным ресурсам Украины, а также колебания Зеленского.

Заявления Путина о добыче полезных ископаемых

Ранее Путин заявил, что открыт для предоставления США доступа к редкоземельным минералам как на оккупированных Россией территориях Украины, так и в самой России.

Комментируя переговоры США с Украиной о возможном соглашении по разделу доходов от добычи полезных ископаемых, Путин отметил, что такой договор не вызывает у него беспокойства, так как "у России значительно больше таких ресурсов, чем у Украины".

Позже Трамп заявил, что соглашение с Россией по добыче минералов на украинских территориях, контролируемых Москвой, "может состояться", но не уточнил, обсуждал ли он эту возможность с Путиным.

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