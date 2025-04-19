США хотят попытаться убедить Москву, чтобы та присоединилась к соглашению о прекращении огня.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит очередную встречу спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа с россиянами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что встреча Уиткоффа с россиянами должна быть организована для того, чтобы убедить Москву присоединиться к соглашению о прекращении огня в Украине. Ни в России, ни в США, эту информацию пока что не прокомментировали.

По словам источника, американцам еще предстоит доработать некоторые элементы соглашения, а делаться это будет совместно с европейцами и украинцами на следующей неделе в Лондоне.

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В издании со ссылкой на инсайдера также отметили, что администрация Трампа готова признать контроль РФ над Крымом в рамках потенциальной сделки по прекращению войны в Украине. Источник также утверждает, что предложение США также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта.

Стоит отметить, что советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко уже отреагировал на возможность признания Крыма российским. По его словам, такой шаг США чреват неотвратимыми последствиями для всего мира.

Скандальное заявление Уиткоффа после встречи с Путиным

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин и Уиткофф встречались в Санкт-Петербурге 11 апреля. После переговоров спецпосланник Трампа раскрыл, в чем "ключ" к мирному соглашению по Украине. Он подчеркнул, что соглашение будет предусматривать урегулирование вопроса пяти территорий.

Также Уиткофф заявил, что РФ может получить часть оккупированных территорий, предположив, что Украину могут "меньше волновать" те регионы, которые являются русскоязычными.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал Уиткоффа. Он заявил, что посланник Трампа принял на себя стратегию Кремля и распространяет российские нарративы.

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