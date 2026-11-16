Россия создала тайный полк редких вертолетов против дронов ВСУ: что известно

Сейчас Москва укрепляет мешками с песком и сетками против дронов посты у границы с Норвегией.

Россия начала укреплять военные посты на границе с Норвегией мешками с песком и антидроновыми сетками. Это происходит на фоне усиления защиты российских военных объектов от дальнобойных ударов ВСУ. В то же время военная активность Москвы на севере может свидетельствовать не только об опасениях украинских атак, но и о возможной подготовке к войне со странами Запада. Об этом сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на слова командующего Объединенным штабом Норвегии вице-адмирала Руне Андерсена.

По словам Руне Андерсена, Россия находится в состоянии войны и вынуждена принимать меры для защиты от дальнобойных ударов ВСУ. Он охарактеризовал изменение российской военной позиции как отступление к "укрепленному бастиону".

Укрепление пограничных постов вписывается в общую тенденцию усиления защиты российских военных объектов от беспилотников. В течение 2026 года антидроновые сетки начали устанавливать даже на атомных подводных крейсерах проектов 945 "Антей" и 667БРДМ "Дельфин".

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Кроме того, в мае Россия создала новый полк на редких вертолётах Ка-29 для защиты Северного флота от украинских дронов.

В зону ответственности нового полка входит аэродром "Оленья"

Одним из важных объектов в зоне ответственности нового полка является аэродром "Оленья", который используется в качестве базы для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Этот аэродром уязвим перед ударами ВСУ с большого расстояния, поэтому усиление его защиты от беспилотников является одной из задач российских военных.

На первый взгляд, укрепление постов у границы с Норвегией свидетельствует о том, что Россия уже утратила чувство стратегической глубины из-за роста дальнобойных возможностей Украины. Теперь российские военные готовятся защищаться от украинских беспилотников даже на отдалённых северных рубежах.

В то же время есть и другое объяснение этой активности. После изменения военно-административного устройства России в 2024 году Кольский полуостров вошёл в зону ответственности Ленинградского военного округа. Значительная часть его сил и средств задействована в войне против Украины. На этом фоне укрепление пограничных постов может выглядеть как имитация бурной деятельности.

НАТО втрое усилило присутствие флота и стратегической авиации в регионе

Руне Андерсен также рассказал о военном присутствии НАТО на севере Европы. По его словам, за последние три года союзники втрое увеличили присутствие флота и стратегической авиации в регионе.

В то же время он подчеркнул, что сдерживание России нужно правильно дозировать, чтобы Москва не решила, что страны Альянса готовятся напасть на нее.

Однако у западных стран есть основания опасаться возможного открытия Россией второго фронта на севере Европы или против стран Балтии.

Среди факторов беспокойства – претензии Москвы в отношении Шпицбергена. Кроме того, Россия начала накапливать на базах хранения дополнительную военную технику, в частности танки Т-90М, БМП-3 и самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К".

Россия и НАТО – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая Bild писала, что одно из предложений России на переговорах о прекращении войны в Украине включает жесткое требование отдать весь Донбасс и оккупированные территории, а также выход Финляндии из НАТО.

В ответ на это министр обороны Финляндии Антти Гяккянен заявил, что требования России о том, чтобы НАТО сократило свое присутствие в странах, граничащих с ней на востоке, являются проверкой решимости США и Европы вести переговоры.

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