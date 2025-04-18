По словам Стивена Полларда, Уиткофф не справляется ни с одной своей задачей.

Формально Стив Уиткофф занимает пост спецпосланника США на Ближнем Востоке и отвечает за урегулирование конфликта в Газе и ядерные переговоры с Ираном. Однако помимо этого, президент США Дональд Трамп поручил ему еще одну миссию — вести прямые переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Хотя номинально пост госсекретаря занимает Марко Рубио, именно Уиткофф ведёт "челночную дипломатию", традиционно связанную с этой ролью. И это катастрофа, потому что Уиткофф "явно и опасно" некомпетентен, пишет британский журналист Стивен Поллард в материале The Telegraph.

К примеру, совсем недавно он в восхищённом тоне высказался о кремлевском диктаторе Владимире Путине, называя его "очень умным человеком". "Я не считаю Путина плохим... он мне понравился... он был откровенен со мной", - отметил Уиткофф.

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Журналист отмечает, что это высказывание уже само по себе "неловкое", но ещё хуже то, что Уиткофф многократно повторяет российскую пропаганду — например, утверждая, что на временно оккупированных территориях Украины "проводились референдумы, на которых подавляющее большинство высказалось за присоединение к России".

"Возможно, Уиткофф и имеет благие намерения, хотя из его слов это определить трудно. Но каковы бы ни были его намерения, он настолько некомпетентен, что его участие грозит катастрофой — в любой сфере, за которую он берётся", - подытожил Поллард.

Другие задачи Уиткоффа

Его первой задачей были переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников и перемирия. "Террористы полностью обвели Уиткоффа вокруг пальца, убедив его, что они не являются, по его словам, "идеологически непримиримыми". Это привело к беспрецедентному шагу: он санкционировал прямые переговоры представителя США с ХАМАС, в обход согласованного посредника — Катара", - говорится в материале.

И это не просто мнение журналиста — сам Уиткофф признал, что его обманули: "Я думал, что у нас есть приемлемая сделка. Я даже думал, что ХАМАС её одобрил. Может, это я просто попался на удочку". Журналист считает, что это и есть примером полной неосведомлённости.

По словам Полларда, ещё хуже он проявил себя в вопросе ядерной программы Ирана. Ранее Уиткофф заявлял, что ключ к сделке с Тегераном — это требование, чтобы Иран "не обогащал уран выше 3,67%". Но именно разрешение на обогащение урана было фатальной ошибкой ядерной сделки 2015 года при Обаме — той самой, которую Трамп справедливо расторг в 2018 году, назвав "худшей сделкой в истории", ведь это открыло путь к созданию ядерного оружия.

Сегодня Иран значительно слабее, чем во времена заключения сделки Обамы: его прокси-силы — "Хезболла" и ХАМАС — ослаблены, системы ПВО разрушены Израилем, а Сирия больше не является мостом в Ливан. Сейчас, по словам эксперта, самое время ликвидировать ядерную программу Ирана.

"Что же делает Уиткофф? Сразу же уступает по вопросу обогащения. Когда в Белом доме поняли, что он натворил, Уиткофф попытался откатить свои слова, заявив, что теперь США требуют от Ирана полного демонтажа программы обогащения. Но было уже поздно — ущерб нанесён", - подчеркнул Поллард.

Другие новости о команде Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней. О планах администрации США в пятницу объявил торговый советник Трампа Питер Наварро.

"Для принятия этих решений понадобятся серьезные переговоры. Нет никакого способа в течение этого периода времени заключить комплексное соглашение с любой из этих стран", - отметила бывший главный переговорщик торгового представителя США Венди Катлер.

Кроме того, Трамп продлевает войну в Украине, а не наоборот. Уточняется, что администрация Трампа совершает одну ошибку за другой, предоставляя слишком много карт осмелевшему российскому диктатору Владимиру Путину.

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