Он также сказал, что "Украине могут быть не нужны русскоговорящие регионы".

Россия может сохранить под своей властью часть оккупированных территорий Украины. Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal.

Уиткофф подтвердил, что говорил с Путиным о вопросах территорий во время визита в Россию. При этом он подчеркнул, что во время их разговора "Путин был зациклен на украинской земле".

При этом спецпредставитель США высказал мнение, что Россия может получить некоторые из пяти регионов, которые считает своими, но не все.

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Уиткофф также предположил, что Украину могут меньше волновать те регионы, которые являются русскоязычными.

"Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов — Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже, — но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать?" — сказал Уиткофф.

Лидер России Владимир Путин объявил Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью России. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина никогда не признает эти территории российскими.

В то же время, пишет WSJ, если администрация Трампа окажет давление с целью заставить отказаться от части или всех территорий, Зеленский окажется перед дилеммой — потерять поддержку США, если не согласится, или поддержку украинцев, если согласится. Любой из этих вариантов будет выгоден Путину.

Переговоры о завершении войны

Уиткофф, подытоживая свои переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе, заявил, что "ключ" к общему соглашению о мире вращается вокруг "пяти территорий".

Спецпредставитель назвал переговоры "убедительными" и добавил, что обсуждались шаги, которые могли бы закончить войну в Украине и "привести к возможностям для бизнеса".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США признают переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха.

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