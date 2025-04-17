По его словам, представитель Трампа не имеет мандата на обсуждение территорий Украины.

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф на переговорах принял для себя стратегию российской стороны.

Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последние заявления спецпредставителя Дональда Трампа относительно войны. По его мнению, такая тактика очень опасна, поскольку Уиткофф распространяет российские нарративы:

"Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории, потому что территории принадлежат нашему народу. Поэтому я вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали, но как чушь Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают распространять эти нарративы в других цивилизованных странах".

Заявления Уиткоффа об Украине

Напомним, после последней встречи с кремлевским правителем Путиным Уиткофф сообщил, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной будет касаться "пяти территорий".

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Напомним, Москва требует, чтобы Киев полностью вывел войска с территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также признал Крым "российским".

Кроме того, во время встречи с Путиным Уиткофф приложил руку к сердцу перед тем, как пожать ему руку. Этот жест вызвал значительный резонанс в медиа и обществе.

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