Эстония с 1 декабря полностью закроет границу с Россией: в чем причина

Власти не уточнили, как долго продлится закрытие.

С 1 декабря Эстония закроет все пограничные переходы с Россией. Это решение принято после попытки диверсии на предприятии по производству беспилотников. Как пишет The Guardian, по данным эстонских властей, организатором атаки выступило Главное управление Генерального штаба ВС РФ.

В субботу были задержаны восемь человек, пытавшихся совершить нападение на компанию Threod Systems – оборонное предприятие, выпускающее ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты большой дальности. Благодаря действиям службы безопасности компании инцидент удалось пресечь; пострадавших и материального ущерба нет.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что закрытие границы необходимо для снижения риска новых атак, а также для того, чтобы "четко дать понять: нападения на оборонную промышленность и оборонный потенциал Эстонии" недопустимы.

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Он также связал произошедшее с неизменной поддержкой Украины со стороны Эстонии. "Цель России – запугать нас, заставить сомневаться и ослабить нашу поддержку Украины", – отметил Михал.

Эстония использует три пограничных перехода на границе с Россией: Нарва – на севере, а также Койдула и Лухамаа – на юге. Власти не уточнили, как долго продлится закрытие.

В России уже резко отреагировали на объявление о закрытии границ. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Эстонию в "агрессивной русофобии".

Это не первая попытка атаки на эстонское оборонное предприятие, которую власти связывают с Россией; ранее, в августе, произошел поджог на территории компании Milrem Robotics.

Тогда Эстония вызвала временного поверенного в делах России в связи с этим нападением, однако в Кремле отвергли какую-либо причастность, назвав обвинения "безосновательными".

Ограничения для россиян

Ранее Финляндия решила запретить российским спортсменам, в том числе и тем, кто выступает в качестве нейтральных участников, принимать участие в Кубке мира по лыжным гонкам, который пройдет в Руке.

С 16 ноября гражданам России, имеющим шенгенские визы, будет разрешено въезжать в Финляндию только для выполнения задач, считающихся важными для национальных интересов страны. В заявлении правительства подчеркнули, что это не касается спорта.

Впоследствии решение о запрете на въезд спортсменов из РФ приняли Эстония и Норвегия.

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