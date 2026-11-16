РФ активно использует ограничение Starshield в Украине: в ISW раскрыли тактику

Россияне могут выбирать более выгодные маршруты полета.

Российские войска активно используют действующие ограничения скорости системы Starshield в Украине для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Какие преимущества получает РФ от таких ограничений – объяснили аналитики Института изучения войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, украинские беспилотники-перехватчики при достижении скорости более 161 км/ч теряют связь с операторами. Вследствие этого они не могут перехватывать российские реактивные дроны, которые развивают значительно более высокую скорость. Он также указал, что эти скоростные ограничения препятствуют перехвату российских реактивных беспилотников на ранних этапах их полета – в частности, над оккупированными территориями восточной Украины. Это позволяет российским силам выбирать более выгодные маршруты полета и расширяет их возможности для нанесения ударов.

Как отмечают в ISW, российские войска часто используют площадки для запуска беспилотников большой дальности, расположенные в оккупированных Донецке и Гвардейском (Крым), для нанесения ударов по Украине

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"Таким образом, российские войска могут получить возможность наносить более эффективные удары с этих и других позиций по городским центрам на юге и востоке Украины – например, по Запорожью, Днепру и Павлограду (которые находятся примерно в 25, 110 и 130 километрах от линии фронта соответственно), – до тех пор, пока украинские силы не смогут использовать реактивные дроны-перехватчики над оккупированной территорией", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, ограничения скорости в системе Starshield, вероятно будут создавать значительно бо́льшую нагрузку на другие компоненты украинской системы противовоздушной обороны – такие истребители, автоматизированные и управляемые пулеметные установки, а также переносные зенитно-ракетные комплексы - поскольку украинским силам придется компенсировать отсутствие других средств.

Ограничения Starshield в Украине

12 ноября президент Владимир Зеленский заявил о новых проблемах с работой Starshield. Сбои наблюдались вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его данным, действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч.

14 ноября сенаторы-демократы США потребовали от Илона Маска сохранить все документы, связанные с ограничениями, которые компания SpaceX ввела для Украины на использование спутниковых сервисов Starlink и Starshield.

В то же время, по данным СМИ, в SpaceX сообщили Украине, что ограничение скорости Starshield якобы возникло из-за технических проблем и никакого намеренного введение ограничений не было.

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