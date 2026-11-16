Переговоры по Украине: фон дер Ляйен рассказала, в каком формате будет участвовать Европа

Кроме того, глава Еврокомиссии заверила в максимальной поддержке Украины и максимальном давлении на Россию.

Европа будет тесно вовлечена в мирные переговоры между Украиной и Россией. Речь идет о формате E5 + Евросоюз. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х.

Она сделала это заявление после беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам фон дер Ляйен, Европа будет тесно вовлечена в процесс мирных переговоров "в формате E5 + ЕС". Как известно, в группу E5 входят Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша.

Также глава Еврокомиссии заверила в максимальной поддержке Украины и максимальном давлении на Россию.

Видео дня

"Я благодарна Финляндии за неустанные усилия по прекращению этой жестокой войны. Мы также говорили о расширении Евросоюза в преддверии нашего завтрашнего Форума по расширению ЕС. Мы согласились, что более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу", – добавила фон дер Ляйен.

Переговоры о мире: важные новости

Как сообщал УНИАН, США стучат в дверь российского диктатора Путина, но он лишь повышает ставки. В частности, Москва хочет изменить систему безопасности в Европе так, чтобы она соответствовала интересам России. По словам обозревателя BBC Стива Розенберга, то, чего добивается Россия, потенциально может стать самым значительным изменением европейской системы безопасности со времен окончания холодной войны.

По мнению народного депутата Романа Костенко, мир с Россией для Украины пока невозможен, ведь сейчас на поле боя не созданы условия для того, чтобы РФ закончила войну. Он пояснил, что враг своими ударами хочет парализовать украинскую инфраструктуру и рассчитывает, что под этим давлением Украина пойдет на переговоры и согласится на условия, выгодные Кремлю.

По мнению журналистов Politico, Путин на переговорах в Абу-Даби получил от президента США Дональда Трампа именно то, чего хотел, – возможность затянуть процесс. Как и раньше, ему удается использовать мирные переговоры как инструмент, чтобы тянуть время, вносить путаницу и изматывать оппонентов, продолжая при этом действовать так, как ему заблагорассудится.

Вас также могут заинтересовать новости: