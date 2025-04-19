По словам советника руководителя ОП, это имело бы неотвратимые последствия для всего мира.

Признание Соединенными Штатами аннексированного Крыма российским будет иметь неотвратимые последствия для всего мира. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, комментируя сообщение агентства Bloomberg, что США готовы признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках широкого соглашения о мире между Москвой и Киевом.

"Надеюсь, что этого не будет", - отметил он. При этом добавил, что если Bloomberg об этом пишет, то, вероятно, кто-то эту информацию сказал им из высоких кабинетов Белого дома или Государственного департамента США. По его словам, мотивация это сказать могла быть в том, что они или действительно это намерены сделать, или таким образом пытаются давить в переговорном процессе.

"Надеюсь, что это давление в переговорном процессе. Если США признают Крым российским, то это по сути денонсация Будапештского меморандума. Мы получим ситуацию, когда базовые основы ядерного разоружения Украины, в целом конструкции европейской безопасности будут уничтожены. Это будет иметь неотвратимые последствия по всему миру", - подчеркнул Лещенко. При этом выразил надежду, что в данном случае речь идет о переговорной тактике.

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Оккупированный Крым - новости

Как сообщал УНИАН, агентство Bloomberg написало, что США готовы признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках широкого соглашения о мире между Москвой и Киевом.

Отмечается, что потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня.

Агентство отмечает, что это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земель с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве. Но этот шаг был бы благом для президента России Владимира Путина, который давно добивается международного признания суверенитета России в Крыму.

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