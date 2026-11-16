Эстония создает 'копию' страны на случай российской оккупации, - Politico

Таллинн готовит свое цифровое правительство к управлению из-за рубежа в случае вторжения.

Эстония опасается, что станет главной мишенью в случае вторжения России в Евросоюз, и уже разработала стратегию, которая позволит правительству управлять страной из-за рубежа в случае оккупации.

Как пишет Politico, Таллинн готовится перевести свои государственные услуги в облако "либо в случае разрушения центров обработки данных, либо когда появятся войска, и мы не сможем работать", – сказал Тыну Грюнберг, разработчик новой стратегии и бывший заместитель генерального секретаря по цифровой инфраструктуре и кибербезопасности Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии.

Эстония уже имеет резервную копию данных в своем "цифровом посольстве" в Люксембурге, фактически копию плана страны, включающего все, от реестров граждан до земельных реестров и ее правового кодекса.

Видео дня

Теперь правительство Эстонии разрабатывает защищенные приложения на облачных платформах, включая Microsoft Azure и Amazon Web Services, а также на собственной государственной облачной платформе. Страна поставляет систему в свое цифровое посольство и другие места в Европе.

Аллан Аллмер, советник по ИТ-архитектуре и инфраструктуре в Министерстве юстиции и цифровых дел, заявил в комментариях POLITICO, что Эстония хочет минимизировать последствия наихудшего сценария.

"В самых серьезных сценариях нам также необходимо сохранить надежную основу, на которой можно будет восстановить цифровое государство Эстонии", - сказал он.

До недавнего времени дискуссия о цифровой безопасности, как правило, фокусировалась на сохранении контроля внутри страны путем локального хранения данных и создания технологий и центров обработки данных на территории государства. Теперь государства – особенно те, которые сталкиваются с повышенным риском конфликта – переосмысливают свой подход, обеспечивая также распределение рисков на цифровую инфраструктуру.

Аллмер сообщил, что страна уже готовится к следующему вызову. "Первым вопросом было – как гарантировать, что государственные данные Эстонии не исчезнут", – сказал он, упомянув в качестве резервного решения уже существующее "цифровое посольство" (хранилище данных) в Люксембурге. "Следующая задача – обеспечить, чтобы в условиях кризиса государство могло продолжать функционировать, используя эти данные", – добавил он.

Угроза со стороны РФ

Ранее УНИАН сообщал, что с 1 декабря Эстония закроет все пограничные переходы с Россией. Это решение принято после попытки диверсии на предприятии Threod Systems, которое выпускает ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты большой дальности.

Президент Эстонии заявлял, что в ближайшее время РФ вряд ли начнет агрессию против страны, однако невозможно предсказать, какой будет ситуация через 5, 10 или 15 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: