Спецпредставитель Трампа рассказал детали своих переговоров с российским диктатором.

Мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса пяти территорий, сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, подытоживая свои переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе. Об этом пишет Bloomberg.

Спецпредставитель в интервью Fox News назвал переговоры "убедительными" и добавил, что обсуждались шаги, которые могли бы закончить войну в Украине и "привести к возможностям для бизнеса".

По словам Уиткоффа, встреча длилась почти пять часов, и в конце разговора Путин якобы попросил обеспечить "постоянный мир". Также он сказал, что "ключ к общему соглашению вращается вокруг "пяти территорий". При этом, подчеркивает издание, больше деталей Уиткофф не раскрыл.

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"Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше... Я думаю, что мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важным для мира в целом", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Он рассказал, что поднял вопрос НАТО, в частности принцип действия 5 статьи, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.

Отмечается, во время встречи речь шла и об американо-российских отношениях. Уиткофф сказал, что видит "возможность изменить российско-американские отношения с помощью некоторых очень убедительных коммерческих возможностей".

Последние переговоры Уиткоффа и Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Путин и Уиткофф встречались в Санкт-Петербурге 11 апреля. Переговоры проходили в здании Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и продолжались более четырех часов. Представитель президента России Кирилл Дмитриев назвал их продуктивными. Других подробностей переговоров ни американская, ни российская сторона не предоставили.

Уже на следующий день Уиткофф отправился в Оман на переговоры с Ираном по ядерной программе. Впоследствии издание The Telegraph писало, что он пытается охватить слишком много переговорных процессов одновременно. Эксперты критиковали отсутствие опыта Виткоффа в ведении сложных технических переговоров с Ираном, отмечая, что его многофункциональность только вредит результатам.

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