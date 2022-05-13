Ибрагим Калин заявил, что проведение переговоров будет зависеть от позиций сторон, включая Европу и США.

Российская Федерация хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с западными странами. Москве это необходимо, чтобы заключить новое крупное соглашение.

Об этом сообщает Türkiye.

"Мы осознаем, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, в конце концов, войне, не восстановив здесь правильный баланс", - заявил советник президента Турции Ибрагим Калин.

При этом он указал, что "все стороны, включая Европой и США, должны иметь конструктивную позицию", чтобы переговоры стали возможными. По словам советника Эрдогана, Анкара ведет интенсивные переговоры с европейскими и американскими дипломатами.

"Для того, чтобы главы государств России и Украины встретились лицом к лицу, необходимо выполнить определенные условия и добиться определенного прогресса в переговорах. В рамках Стамбульского процесса пройден определенный путь, но для встречи лидеров может потребоваться определенное время. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс. Но мы будем продолжать продвигаться путем переговоров и диалога, а не войны, проявляя терпение и настойчивость", - подытожил Калин.

Украинско-российские переговоры в Турции

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

После зверств российских военных в Буче процесс остановился. Впрочем, даже несмотря на это, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с Путиным.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после "провокаций" в Буче. Позже глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия опроверг заявления россиян о том, что Украина якобы отказалась от Стамбульского коммюнике и изменила свою позицию.

24 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинская и российская сторона работают над совместной декларацией. В то же время дипломат указал, что окончательное решение за президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова полностью выйти из мирных переговоров, если Россия убьет мирных украинцев и военных, которых можно освободить.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично готов встретиться и поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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