Украинская сторона якобы отошла от своих договоренностей в Стамбуле, считает Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись тупик после "провокаций" в Буче.

Об этом он сказал во время встречи с Лукашенко в России.

При этом он отметил, что Украина выговаривает для себя "очень жесткие гарантии безопасности".

"Мы вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает для себя очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса", - ответил Путин.

Но, добавил глава Кремля, после Бучи якобы все изменилось.

"Затем последовали наши действия по созданию условий для продолжения переговоров. Вместо этого мы столкнулись с "провокацией" в Буче и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требование безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношения по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса – выносятся за рамки этих договоренностей. То есть, опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию", - высказался Путин.

Ранее Лукашенко назвал трагедию в Буче "спецоперацией англичан", а Путин обнародованные факты зверств его войск против гражданских назвал "фейком".

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 600 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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